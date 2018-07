GCM morto a tiros no Jardim Veloso será enterrado hoje, no cemitério do Santo Antonio

GCM morto a tiros no Jardim Veloso será enterrado hoje, no cemitério...

O corpo do guarda civil municipal José Maurício Pessoa, assassinado a tiros na noite deste domingo (29), no Jardim Veloso, será velado a partir das 14h no Bela Vista e enterrado por volta das 17h, no cemitério do Santo Antonio, em Osasco.

Ele fazia bico como motorista de aplicativo para complementar renda e, durante um assalto, o criminoso teria desconfiado que ele era policial e deu cinco tiros em Pessoa e fugiu, levando o celular e a arma guarda municipal.

José Maurício Pessoa estava há 27 anos na GCM de Osasco, que emitiu nota de pesar pela morte dele: “É com profundo pesar que a Guarda Civil de Osasco e todos companheiros de trabalho se solidarizam com familiares e amigos do GCM Maurício Pessoa. Foi um grande profissional, deixando como legado uma trajetória marcada pelo compromisso e respeito à profissão. Deixamos as mais sinceras condolências à família e amigos por essa inestimável perda”.