Cuca é o novo técnico do Santos

O Santos tem seu novo treinador para a etapa decisiva da temporada: dez anos depois de comandar o alvinegro praiano pela primeira vez, Cuca, de 55 anos, está de volta.

Campeão da Libertadores 2013 com o Atlético-MG, Cuca tem contrato com o Peixe até dezembro de 2019. Entre outros títulos, ele conquistou o Brasileirão de 2016 no comando do Palmeiras.

“Estou renovado e motivado por assumir este grande desafio”, disse Cuca, que estava sem clube desde outubro do ano passado, quando foi demitido do Palmeiras.

Cuca deve treinar o time pela primeira vez amanhã e já estar à frente da equipe no duelo contra o Cruzeiro, quarta-feira, pela Copa do Brasil.

A primeira passagem de Cuca como técnico do Santos não traz boas lembranças. Em 2008, ele comandou o Peixe em 14 partidas, com três vitórias, quatro empates e sete derrotas, campanha que deixou o Alvinegro à beira do rebaixamento, do qual escapou apenas na penúltima rodada.