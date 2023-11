GCM prende dois ladrões após tentativa de fuga em Carapicuíba

Após uma tentativa de fuga, dois indivíduos foram presos pela Guarda Civil Municipal de Carapicuíba, na manhã desta terça-feira (28). Eles pilotavam uma motocicleta com a placa encoberta e portavam um simulacro de revólver.

Após a perseguição, que começou na Estrada do Jacarandá, os guardas conseguiram alcançar a dupla. Com os suspeitos, além do revólver falso, foram encontrados celulares, carteiras e cartões de crédito roubados, segundo a GCM.

Os indivíduos foram encaminhados ao 1º DP de Carapicuíba, onde permaneceram à disposição da Justiça. Os itens recuperados na ação foram devolvidos aos proprietários.