CAOA Chery inaugura loja em shopping de Alphaville

A marca CAOA Chery inaugurou nesta semana sua nova loja conceito dentro do Shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri. A unidade tem 300 metros quadrados e está localizada no segundo andar, Piso Xingu.

Na loja, os clientes já podem conferir duas unidades do sucesso de vendas, Tiggo 5x, uma delas na versão PRO Hybrid e outra na versão de entrada, Sport. Ambas estão ao lado do Tiggo 7 PRO Max Drive, todos produzidos na fábrica da CAOA Montadora em Anápolis (GO).

Ainda no showroom, estão expostos o compacto urbano, 100% elétrico, iCar e o SUV Tiggo 8 PRO Plug-in Hybrid que conta com sete lugares e a mais moderna tecnologia, integrando um motor 1.5 L TCI a combustão com dois motores elétricos e um câmbio DHT com 11 marchas combinadas com uso de inteligência artificial.

Os visitantes também podem realizar um test-drive exclusivo nos veículos, iCar, Tiggo5x PRO Hybrid Max Drive, Tiggo7 Pro Max Drive e Tiggo8 PRO Plug-in Hybrid nas proximidades do Shopping mediante pré-cadastro.

SERVIÇO

CAOA CHERY – Shopping Iguatemi Alphaville

Endereço: Alameda Rio Negro, 111 – Barueri – 2º andar – piso Xingu

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos, das 14h às 20h e feriados, das 12h às 20h