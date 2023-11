Tarcísio vem a Itapevi para entrega da Praça da Cidadania nesta quinta (30)

A Praça da Cidadania de Itapevi será entregue nesta quinta-feira (30). O evento contará com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do prefeito Igor Soares (Podemos) e da deputada federal Bruna Furlan.

A informação foi divulgada hoje por Igor Soares nas redes sociais. “O espaço inédito contará com áreas para esportes, lazer, cultura e diversos cursos de qualificação profissional”, comemorou o prefeito.

A Praça da Cidadania foi construída pelo governo estadual na Rua Penélope, 351, no Parque Wey, área cedida pela Prefeitura de Itapevi. O equipamento público reunirá uma série de atividades de esporte, cultura e lazer à população.

Os serviços serão distribuídos em um amplo terreno de 4.077 m² e incluem quadra poliesportiva com arquibancadas, academia ao ar livre, playground, pista de caminhada e área de jogos.