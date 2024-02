GCM reage a assalto, domina e prende dois ladrões na saída do Rodoanel, em Osasco

GCM reage a assalto, domina e prende dois ladrões na saída do...

Um guarda civil municipal de Osasco reagiu a uma tentativa de assalto, na saída do Rodoanel, e conseguiu deter dois bandidos. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (19).

Uma equipe da ROMO foi acionada para prestar apoio ao GCM, que estava à caminho de casa após um dia de trabalho quando foi abordado por dois assaltantes. No local, a equipe de apoio se deparou com os meliantes deitados no chão após terem sido dominados pelo guarda.

Com os indivíduos foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Eles foram encaminhados ao 5º DP de Osasco, onde ficaram à disposição da Justiça e vão responder por roubo.