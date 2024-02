Sexta-feira tem seleção em Jandira para 300 vagas de emprego em empresa de limpeza

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza na sexta-feira (23) uma seletiva para preencher 300 vagas de emprego para limpeza escolar. Desta vez, as oportunidades são para trabalhar na All Facilities, empresa terceirizada com foco em soluções múltiplas.

É necessário ter experiência na área, idade entre 25 e 50 anos, e ensino fundamental completo. Homens e mulheres podem participar da seleção para as vagas.

O salário oferecido pela empresa é de R$ 1.481,00, além de benefícios como vale-refeição, vale-alimentação e vale-transporte.

Os interessados devem comparecer na Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1.570 – Vila Mercedes, em Jandira, a partir das 10h de sexta-feira, portando currículo atualizado e documento original com foto.