GCMs de Osasco em treinamento recebem novos coletes balísticos

Na sexta-feira (14), a Prefeitura de Osasco entregou 98 coletes balísticos para os agentes da Guarda Civil Municipal, que estão em fase final de treinamento. Em breve, os novos integrantes devem estar aptos para atender ocorrências.

O prefeito Rogério Lins, acompanhado do secretário de Segurança e Controle Urbano, Coronel Virgolino, e do comandante da GCM, Raimundo Pereira Neto, entregou os coletes aos novos agentes. O ato aconteceu em uma área de treinamento do 2° Batalhão de Polícia do Exército, no Jardim Aliança.

“Olhando para trás, a gente vê que os investimentos que fizemos na Guarda Municipal estão dando resultados. Podem ter certeza que investiremos muito mais”, disse o prefeito de Osasco aos novos guardas municipais.

A ação faz parte dos esforços que a Prefeitura tem feito na área da segurança pública desde 2017. Além de aumentar em 77% o orçamento destinado à segurança, o maior na história de Osasco, implantou o Centro de Operações Integradas (COI), com mais de 300 câmeras inteligentes espalhadas em diversos pontos de Osasco.

A administração municipal adquiriu ainda novas viaturas e criou a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), que foi treinada pela Ronda Ostensivas Tobias de Aguiar (ROTA).