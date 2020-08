Novos desafios do mercado imobiliário será tema de live da Associação Comercial de Osasco

Nesta terça-feira (18), a Associação Comercial e Empresarial de Osasco (ACEO) vai promover uma live para falar sobre o mercado imobiliário, as novas perspectivas, desafios e oportunidades no ‘novo normal’. O evento virtual será transmitido ao vivo, na página da ACEO no Facebook, a partir das 18h30.

Empresários da região vão analisar o cenário atual e quais os principais desafios e oportunidades que o setor deve ter pela frente. Vão participar do evento virtual o presidente da ACEO, Dr. Amir Gomes, o superintendente da associação, Denil Mello, o diretor da FAAL Incorporadora, Sergio Azevedo, além de Carlos Contrucci, da Canadá Imóveis e Luciano Camandoni, da ALUMINC.