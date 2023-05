GCMs e Polícia Civil buscam por atiradores que mataram guarda municipal em Carapicuíba

A Guarda Civil Municipal de Carapicuíba e a Polícia Civil atuam nesta segunda-feira (15) para localizar os responsáveis por matar a tiros um GCM de Carapicuíba. O crime aconteceu nesta madrugada, na região entre a Vila Dirce e o Jardim Tonato.

Mais de 100 guardas municipais de Carapicuíba e de outras 10 cidades da região, como Cotia, Osasco, Barueri, Santana de Parnaíba, Jandira e Cajamar, atuam nas buscas, segundo informações do “Brasil Urgente”. “A GCM sempre apoia nas nossas ações em trabalho conjunto. Contamos com eles muitas vezes. Então vamos trabalhar firme para identificar e prender esses criminosos”, informou o delegado Marcelo Prado.

Até às 17h, a operação estava concentrada em uma comunidade que fica na região central do município, próximo ao Fórum de Carapicuíba. Ainda de acordo com a reportagem, a polícia teria recebido a informação de que suspeitos de envolvimento no crime estariam escondidos na região.

“Um indivíduo já foi conduzido para o segundo DP de Carapicuíba para ser ouvido. Outro também será ouvido agora e, em tese, são testemunhas que estavam no local do ocorrido e estão dando informações importantes, no sentido de esclarecer esse crime”, explicou o delegado.

Durante as buscas na comunidade, foram feitos flagrantes de tráfico de drogas e uma grande quantidade de drogas foi apreendida. “Vamos realizar esse trabalho na cidade inteira hoje”, completou.

O crime

Durante a madrugada desta segunda, os guardas civis municipais Renard e Matheus atendiam a uma ocorrência de perturbação de sossego quando foram surpreendidos pelos disparos.

O GCM Matheus, que tinha mais de 12 anos de trabalho na corporação de Carapicuíba, foi baleado na cabeça, chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. Já Renard foi alvejado na altura do peito, mas foi protegido pelo colete à prova de balas e passa bem.

“Eles foram recepcionados com disparos de arma de fogo no local, onde havia um ponto de venda de drogas, e infelizmente, um de nossos companheiros de trabalho foi morto”, explicou o delegado Marcelo, ao “Brasil Urgente”.

O delegado Marcelo informou ainda que além da GCM de Carapicuíba e região, todas as unidades da Polícia Civil de Carapicuíba e as especializadas da Seccional estão trabalhando nas buscas, que devem continuar até que os responsáveis pelos disparos sejam identificados e detidos.