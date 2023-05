Casa do Trabalhador de Barueri seleciona candidatos para telemarketing, operador de loja, fiscal, entre outros

Casa do Trabalhador de Barueri seleciona candidatos para telemarketing, operador de loja,...

Nesta semana (16 a 22 de maio), a Casa do Trabalhador de Barueri, vinculada à Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), está divulgando 28 oportunidades de emprego com contratos formais e uma grande parte delas inclui vantagens adicionais.

Para acessar essas vagas, é possível utilizar o sistema Emprega Brasil, mas é preciso realizar um cadastro gratuito e rápido no site. Com o cadastro concluído, é possível pesquisar as vagas usando os nomes dos cargos ou seus respectivos IDs, conforme indicado na tabela fornecida.

Além disso, é possível buscar por meio do aplicativo Sine Fácil. Para utilizar o aplicativo, é necessário obter um código QR que pode ser fornecido pela Casa do Trabalhador mediante atendimento presencial (Setor amarelo do Ganha Tempo, na av. Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Jardim São Pedro). Uma vez ativado, o aplicativo pode ser usado normalmente para se candidatar a qualquer processo seletivo.

No caso de não ter acesso à internet ou ter dificuldades para usar os serviços online, é possível comparecer pessoalmente à Casa do Trabalhador.

As cartas de encaminhamento, que são limitadas, estão disponíveis tanto pelo Sine Fácil quanto pela Casa do Trabalhador.

Clique no link abaixo e veja as descrições e exigências das vagas:

vagas Barueri (16 a 22 de maio)