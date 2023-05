Prefeitura de Barueri lança 30ª edição do Programa Meu Futuro com novo formato

Prefeitura de Barueri lança 30ª edição do Programa Meu Futuro com novo...

A Prefeitura de Barueri lança no dia 31 de maio, às 18h, no Teatro Municipal de Barueri (Praça das Artes) a nova edição do Programa Meu Futuro.

publicidade

O programa de qualificação profissional está com novo formato, que inclui ambiente corporativo com encontros de negócios, workshops e ênfase ao networking.

Os cursos profissionalizantes oferecidos no Meu Futuro são gratuitos. As vagas são destinadas aos candidatos por ordem de inscrição que atendam os requisitos abaixo:

publicidade

Ter 18 anos ou mais;

Ser morador de Barueri;

Possuir o cadastro cidadão atualizado (Registro Municipal – Ganha Tempo);

Ensino Fundamental completo.

A 30ª fase do programa terá o início das inscrições no dia 1° de junho. As aulas começam no dia 12 de junho e terminam em 11 de agosto.