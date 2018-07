Gelso Lima reúne mais de 300 em evento que oficializou sua candidatura a deputado estadual

Ao lado do prefeito Rogério Lins e da deputada federal Renata Abreu, o ex-secretário de Governo de Osasco, Gelso Lima, participou, no domingo (22), na Assembleia Legislativa de São Paulo (ALESP), da convenção do Podemos que aprovou sua candidatura a deputado estadual nas eleições deste ano. Na oportunidade, mais de 300 pessoas acompanharam Gelso na atividade.

Ao fazer uso da palavra na tribuna da ALESP, Gelso destacou que foi um dia marcante em sua trajetória política. “Estamos aqui com nossa turma muito animados. Se Deus quiser, esse partido que tem crescido muito nos últimos anos, a partir destas eleições, será, sem dúvida, um dos maiores e mais transformadores partidos deste país”, afirmou.

Em entrevista, ao falar sobre as eleições, Gelso Lima declarou: “hoje o eleitor quer uma proposta sólida, com seriedade e respeito. Eu represento um coletivo, pois juntamos gente do bem, pessoas preocupadas com a nossa cidade, a nossa região e o nosso estado”.

Na cerimônia foi oficializado o apoio do Podemos à pré-candidatura de Márcio França (PSB) ao governo do estado de São Paulo, que deve ser oficializada em 4 de agosto, na convenção estadual do PSB. França esteve presente na cerimônia.

Foi lançado ainda Mario Covas Neto como candidato ao Senado pelo Podemos. No total, o Podemos aprovou os nomes de 100 candidatos a deputado federal e 141 a estadual.