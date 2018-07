Podemos Osasco tem 7 candidatos a deputado estadual e 2 a deputado federal

Na noite de sexta-feira (27), o Podemos apresenta a nova sede do partido em Osasco, na rua Nossa Senhora de Fátima, no Centro. O evento terá a presença da presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu (SP), do prefeito Rogério Lins, candidatos da sigla em Osasco e demais autoridades.

No domingo (22), na Assembleia Legislativa de São Paulo, o Podemos homologou a candidatura de 241 nomes que concorrerão à eleição para deputados estadual e federal, Mário Covas Neto ao Senado, além do apoio à pré-candidatura de Márcio França (PSB) ao governo do estado.

A candidatura de Álvaro Dias à presidência da República deve ser oficializada durante a Convenção Nacional do Podemos, realizada no dia 4 de agosto, no Paraná.

De Osasco foram oficializados os nomes de Athayde Teruel, Caio Pastori, Delbio Teruel, Gelso Lima, Geremias Nunes, Marcelo Xuim e Ralfi Silva (deputados estaduais) e Geraldo Rufino e Rosemari Martins, (deputados federais).

Durante seu discurso a deputada federal Renata Abreu, falou sobre o crescimento do partido nos últimos anos. “A imprensa nos chamava de ‘nanico PTN’, e hoje somos o partido que mais cresce no Brasil e sou muito grata a todos que acreditaram no nosso projeto”, disse.