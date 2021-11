Geraldo Luís desabafa após passar por cateterismo: “mais uma vez, Deus me salvando”

O apresentador Geraldo Luís fez um desabafo e aproveitou para tranquilizar fãs e seguidores após passar por um “susto” no fim de semana. Ele foi hospitalizado após sentir dores no peito, passou por cateterismo, mas já teve alta.

publicidade

“Pelos sintomas que nós tivemos, pensamos que seria causa de cirurgia, de estar precisando, ter uma obstrução [das artérias], mas graças a Deus, não”, disse. “Fizemos o cateterismo e realmente se comprovou: placas de gordura nas coronárias. Essas placas, a preocupação é com as sequelas da covid muito forte que eu tive. Eu tive sequelas e tô tomando remédios até hoje”, continuou.

Após o susto, Geraldo Luís, que voltou a trabalhar nesta segunda (22), usou as redes sociais para agradecer pelo apoio e mensagens de carinho que recebeu. “Eu tinha que vir aqui agradecer por mais uma vez vocês orarem. A gente não tem mais 20 anos de idade. Comecei a ter uma canseira absurda (…), muito grande. Pensei que poderia ser o diabetes e realmente descompensou”, explicou.

publicidade

O morador de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, disse que já está bem e que continuará o tratamento com médicos. Ele também precisará mudar hábitos alimentares. “Já estou em casa e bem. Vida que segue e, mais uma vez, Deus me salvando”, concluiu.

Geraldo Luís foi acometido pela covid-19 no início do ano e ficou 22 dias internado para tratar a doença. Ele chegou a perder os movimentos de uma perna e teve 70% do pulmão comprometido. Após se recuperar, ele publicou relatos emocionantes sobre o ocorrido, um dos momentos mais difíceis que já enfrentou.