De sua mansão em Alphaville, Geraldo Luís desabafa sobre luta contra a covid-19: “você fica entregue”

De volta à sua ilustre mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba, Geraldo Luís fez um relato emocionante após ter ficado 22 dias internado para tratar a covid-19, doença que já fez mais de 300 mil vítimas fatais no país.

No Instagram, o apresentador aproveitou para comemorar o seu primeiro banho sozinho. “Só quem passou ou irá passar saberá. Eu sobrevivi ao COVID. Sempre fui um ser humano que cresceu aprendendo a dar valor no mínimo. Mas de repente vem a vida e lhe tira de cena, você passa a não ter mais nada, sua fragilidade vai ao extremo”, declarou, na publicação feita na tarde desta quinta-feira (25).

Na sequência de fotos, Geraldo aparece tomando banho pela primeira vez no hospital, com a ajuda de um enfermeiro, e como tem sido os banhos já em sua mansão. “Esse da foto, é meu herói enfermeiro Marcio, do hospital Vila Nova Star. Com ele aprendi a reviver na cama. Foi assim: ‘seu Geraldo a partir de hoje quem cuida de manhã do senhor sou eu’. E ele não só cuidou’”, escreveu.

Ao longo do depoimento, o morador de Alphaville falou sobre as dificuldades que enfrentou e até sobre o constrangimento que sentiu nos momentos em que tinha que fazer suas necessidades fisiológicas. “Minha mente teve que mudar para fazer o número dois. Ou você passa a ter um controle ou você já entra em desespero. A vergonha do nu vai embora, você fica entregue ao outro de uma forma fraca, mas ao mesmo tempo confiável. Foi com esse profissional que aprendi a não ter medo, a ver que Deus dá a cada um um poder, e o Márcio teve vários. Me tranquilizou ‘vamos Geraldo! Faz que te limpo… Relaxe’. Sua forma leve me fez sentir amparado. Agora tenho alguém pra me limpar na cama e fora dela”.

Não faltaram palavras para enaltecer o trabalho do enfermeiro que esteve com o apresentador durante sua internação. Geraldo Luís finaliza o seu desabafo contando que acabou de comprar um “chuveiro de sítio” e destacando a alegria de poder tomar sem ter que depender de outras pessoas.

“Você não dá valor até que tem uma doença, ou perde o que tem. Mesmo dando valor a tudo peguei esse vírus, era pra ser assim e voltar. Voltar pra te contar: Dê valor ao que pode fazer hoje, pois amanhã pode estar nas mãos de outras pessoas. Olha você lendo isso e respirando sem um tubo enorme em sua garganta. Seja grato por sua saúde”, finalizou.

O apresentador, que revelou ter perdido os movimentos da perna direita, chegou a ter 70% do pulmão comprometido por uma pneumonia decorrente da covid-19. Geraldo Luís recebeu alta no sábado (20), e tem usado as redes sociais para comemorar sua recuperação e cada momento simples, principalmente ao lado do filho João Sacramento.

