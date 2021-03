Resgate, sucesso da Netflix, ganha paródia gravada em Pirapora do Bom Jesus com Whindersson Nunes

Nesta quinta-feira (25), a Netflix divulgou a paródia do filme Resgate (2020), um de seus maiores sucessos. Estrelada pelo humorista Whindersson Nunes, a produção, que recebeu o nome de Encomenda, foi gravada em Pirapora do Bom Jesus.

Com pouco mais de 12 minutos, Encomenda relembra o filme protagonizado por Chris Hemsworth (o Thor da Marvel), com altas doses de humor, inclusive nos momentos de ação. A paródia tem ainda participações do ator e humorista Murilo Couto.

“Whindersson só queria se aposentar e para isso precisaria fazer um último trabalho. Mas vai ser bem mais complicado do que ele imagina nesta paródia do filme Resgate. Era melhor ter ficado limpando piscina, né Whindersson?”, brinca a Netflix, ao anunciar Encomenda.

Nas redes sociais, Whindersson comemorou a estreia da produção. “Transformamos Pirapora do Bom Jesus na Índia [risos]”, declara o artista, que também pergunta ao público se ficou mesmo parecido com Hemsworth.

O filme Resgate está disponível na Netflix. A plataforma já confirmou a parte 2 da produção, mas ainda não divulgou data para estreia.

Assista à paródia de Resgate, da Netflix:

