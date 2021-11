Gerente de banco é resgatado de sequestro em Osasco e 4 são presos

Um gerente de banco foi resgatado de um sequestro em Osasco e quatro criminosos envolvidos no crime, dois homens e duas mulheres, foram presos pela Polícia Civil nesta sexta-feira (5).

publicidade

O gerente estava em casa, em Osasco, quando os criminosos invadiram o imóvel, o fizeram refém e o obrigaram a fazer transferências via PIX. A movimentação incomum da conta do gerente chamou a atenção do banco, que acionou a polícia.

“Fizeram algumas transações bancárias e fomos alertados pelo banco dessa ocorrência. Passamos a monitorar o veículo da vítima, que foi levado junto com ela, e, ao encontrarmos o veículo, conseguimos identificar o local do cativeiro, onde ele era mantido refém”, explicou o delegado Ricardo Sayeg, à Record TV.

publicidade

Os quatro criminosos presos estavam junto à vítima no cativeiro. Com eles, foi apreendida uma pistola de uso exclusivo da polícia com a numeração raspada. Outros dois bandidos conseguiram fugir. As investigações continuam em busca de prendê-los.