Gerson Pessoa reúne ampla coalizão de 15 partidos para disputa da Prefeitura de Osasco

O deputado estadual Gerson Pessoa (Podemos) anunciou que já conta com o apoio de 15 partidos para sua pré-candidatura à Prefeitura de Osasco nas eleições deste ano. A coalizão reúne desde legendas de centro à esquerda até partidos de centro e centro-direita.

Em entrevista na terça-feira (9), Pessoa destacou que a estratégia de reunir uma ampla aliança partidária é similar à adotada pelo prefeito Rogério Lins (Podemos) em 2020, quando também contou com 15 partidos em sua coligação vitoriosa.

“Temos 15 partidos fechados hoje com nosso projeto. Estamos com um time muito forte! Repetindo a receita de 2020, quando o prefeito Rogério Lins também foi para a disputa com 15 partidos. Estamos fazendo a mesma lição de casa, para continuar o desenvolvimento da cidade”, afirmou o pré-candidato.

Fazem parte da aliança liderada por Gerson Pessoa os seguintes partidos: Podemos, Republicanos, PSD, Avante, PSDB/Cidadania, PSB, PP, União Brasil, PDT, PL, Mobilize, AGIR, MDB, PMB e PRD. Um dos principais reforços é justamente o PL da vereadora Ana Paula Rossi, que também anunciou pré-candidatura, mas deverá compor a chapa apoiando Pessoa.