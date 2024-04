No Vaticano, padres de Osasco mostram projeto da nova Catedral de Santo Antônio ao papa Francisco

Representantes da Diocese de Osasco tiveram a oportunidade de apresentar o projeto de revitalização da Catedral de Santo Antônio ao papa Francisco, no Vaticano, na manhã desta quarta-feira (10). O documento “recebeu a benção” do líder da Igreja Católica.

Estiveram na missão o Monsenhor Claudemir José dos Santos e os padres Cláudio Gabriel dos Santos, Diego Martins e Vinícius Soares. Durante um evento religioso, o Papa recebeu um livro com as imagens de como ficará a nova Catedral. “Ainda estou emocionado, depois de 38 anos de exercício do ministério, poder estar tão próximo daquele que hoje ocupa a cadeira de Pedro. Todos nós ficamos muito emocionados com esse momento”, declarou o Monsenhor Claudemir, pároco da Catedral de Osasco.

“Com a benção que o Papa Francisco nos deu, vamos abraçar esse projeto com muito amor, com muito carinho, temos a convicção de que esse projeto não é para nós, mas para o bem da nossa Diocese e para o bem da evangelização e para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo”, completou Monsenhor após a audiência.

A participação da Diocese de Osasco na audiência papal ocorreu durante a peregrinação da Catedral de Santo Antônio para a França e a Itália. Na ocasião, a comitiva osasquense apresentou em oração o projeto de construção da igreja.

Nova Catedral de Osasco

O projeto de revitalização da Catedral de Santo Antônio foi apresentado em março do ano passado. Para a realização dos trabalhos, a igreja tem realizado diversas ações para arrecadar fundos ao longo dos anos, tais como leilões, quermesses e outros eventos beneficentes.

“Trata-se de uma readequação daquilo que já está construído, respeitando as normas de arquitetura sacra condizentes ao edifício de uma Igreja Catedral que, ao mesmo tempo em que é Igreja-Mãe de toda a Diocese de Osasco e sinal visível de sua unidade, é também a Igreja Matriz e primeira paróquia da cidade de Osasco, possuindo imenso valor histórico e afetivo a todos os osasquenses”, disse a Diocese, na ocasião.