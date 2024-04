Prefeitura de Itapevi abre 95 vagas nas áreas de educação e saúde

A Prefeitura de Itapevi abre nesta quinta-feira (11) as inscrições para processo seletivo com 95 vagas nas áreas de Educação e Saúde. As oportunidades são para Agente de Inclusão Escolar (55 vagas), Professor de Educação Básica II – Inglês (10 vagas) e Recepcionista de Unidade de Saúde (30 vagas).

As inscrições são gratuitas e presenciais, entre 9h de quinta-feira (11) e 16h de sexta-feira (12), na Secretaria de Educação (Rua Professor Irineu Chaluppe, 65 – Centro). É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de formação exigida.

As provas objetivas de Língua Portuguesa e Matemática serão aplicadas em 05/05. Locais e edital completo serão divulgados no Diário Oficial. Os salários variam de R$ 1.518,74 a R$ 3.424,15, conforme carga horária de 30h ou 40h semanais.

O processo tem duração de 1 ano e os contratos, validade de 12 meses. Convocações para exames e entrega de documentos ocorrerão após divulgação da lista final em 17/05, com previsão de início das atividades em junho.