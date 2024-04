Secretariado de Osasco tem mudanças e Rogério Lins anuncia novos titulares

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), fez algumas mudanças no secretariado e apresentou os novos titulares, na tarde desta quarta-feira (10), durante coletiva de imprensa. A cerimônia foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, anexa ao Paço Municipal.

Thiago Borges Batista assume a Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer no lugar de Rodolfo Rodrigues Cara. A Secretaria de Cultura de Osasco, que estava sob o comando de Paulo José dos Santos passa a ser comandada por Aldo Valentim.

Érica Fernanda Ursulino Lemos agora é a titular da Secretaria Executiva da Pessoa com Deficiência, gerida anteriormente por Salomão Júnior. Já a pasta de Bem-Estar Animal, comandada até então por Alexandre Capriotti, agora tem como titular a médica veterinária Ingrid Leal.

Com a mudança, dois homens dão lugar para duas mulheres no secretariado osasquense, aumentando a representatividade feminina nesta segunda gestão de Lins, que caminha para a reta final.

Também participaram do evento a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Osasco, Aline Lins, secretários municipais e vereadores.

Conheça os novos secretários de Osasco:

THIAGO BORGES BATISTA – SECRETARIA DE ESPORTE, RECREAÇÃO E LAZER

Empresário osasquense apaixonado por esportes, principalmente o futebol. Jogou em times de Osasco e chegou a disputar o Campeonato Paulista, representando a cidade. É formado em Direito pela Unip e tem mestrado em Logística pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). É casado com Ariane Nedeff Borges e pai de Maria Clara, Natália e Olívia.

ALDO VALENTIM – SECRETARIA DE CULTURA

Osasquense, nascido e criado no bairro Helena Maria, é mestre em Gestão e Políticas Públicas pela Escola de Administração de Empresas da FGV e mestre em Artes pela Unicamp. Foi pesquisador-visitante na University of Haifa, em Israel. Foi eleito conselheiro de administração da TV Cultura. Atuou em cargos de alta gestão e liderança, como secretário nacional da Economia Criativa no governo federal, implementando a Lei Aldir Blanc; secretário municipal adjunto em São Paulo e no Governo de São Paulo como coordenador de Planejamento e Avaliação na Secretaria de Planejamento e Gestão e coordenador estadual de Financiamento na Secretaria da Cultura. Também foi consultor em economia criativa da Organização Internacional dos Estados Ibero-Americano

ÉRICA FERNANDA URSULINO LEMOS – SECRETARIA EXECUTIVA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Mestre em Psicologia Educacional, pós-graduada em Neurociências aplicadas à Educação, Transtornos Psíquicos da Infância: autismo, TDAH e dislexia; é especialista em Autismo, Educação Especial e militante na causa PcD. Como mãe atípica, especializou-se em políticas públicas, elaborou e corroborou com projetos e decretos concretizados em Osasco. Trabalhou desde 2021 na gerência do AEE (Atendimento Educacional Especializado) na rede municipal de ensino, na Secretaria de Educação de Osasco.

INGRID LEAL – SECRETARIA EXECUTIVA DO BEM-ESTAR ANIMAL

Osasquense graduada em Medicina Veterinária pela Unesp, pós-graduada em Nutrição e Nutrologia pelo Instituto Ranvier. Também possui curso de atualização em clínica médica de cães e gatos, curso extensivo sobre SUS e Políticas de Saúde com enfoque em veterinária. É voluntária da causa animal há oito anos.