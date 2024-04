Obras na passarela do Rodoanel em Osasco causam interdição de faixas neste fim de semana

A CCR RodoAnel informa que as obras na passarela localizada no km 19,4 da pista externa do Rodoanel Mário Covas, em Osasco, prosseguem neste fim de semana com interdição de faixas. Para a continuidade dos trabalhos, a concessionária interditará duas faixas da esquerda (01 e 02) entre os km 18,9 e 19,9.

A interdição ocorrerá das 22h desta sexta-feira (12) até as 5h da próxima segunda-feira (15). Durante este período, o tráfego fluirá pelas faixas 3 (central) e 4 (direita) neste trecho do Rodoanel em Osasco. A concessionária ressalta que as interdições são necessárias para garantir a segurança dos usuários e das equipes que atuam nos serviços de recuperação da passarela.