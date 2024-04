Casa do Trabalhador de Jandira realiza processo seletivo para 40 vagas de auxiliar de produção

A Casa do Trabalhador de Jandira realiza nesta sexta-feira (12), processo seletivo para 40 vagas de auxiliar de produção na Ideal Work, empresa que fabrica uniformes.

As vagas são para homens ou mulheres com idade entre 19 e 35 anos com ensino médio completo e experiência na função.

O salário oferecido é de R$ 1.769,00, além de cesta básica, café da tarde gratuito e vale-transporte.

Os candidatos interessados devem comparecer na Casa do Trabalhador (Via Expressa Mauri Sebastião Barufi, 1570 – Vila Mercedes) no dia mencionado, das 8h às 11h e das 14h às 16h com currículo atualizado e documento com foto. Serão distribuídas 150 senhas no dia da seleção.