Barueri realiza Dia D de Multivacinação para atualizar cadernetas neste sábado

No próximo sábado (13), Barueri promoverá o Dia D de Multivacinação para atualização das cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização será das 8h às 17h em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

Dois postos volantes também estarão disponíveis no mesmo horário, das 8h às 16h, na região de Alphaville (FIEB Unidade Alphaville – Av. Andrômeda, 500) e em Aldeia da Serra (EMEIEF Eng. Yojiro Takaoka – Av. Queimada, 505).

Para receber as doses, os responsáveis deverão apresentar a carteirinha de vacinação da criança ou adolescente, além de um documento oficial com foto. A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que este Dia D tem como público-alvo os grupos prioritários, visando garantir que todos estejam com a caderneta de vacinação em dia.

A vacinação é fundamental para proteger contra doenças graves e evitar surtos e epidemias. Por isso, é muito importante que pais e responsáveis aproveitem esta oportunidade e levem seus filhos menores de 15 anos para se imunizarem.