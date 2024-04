Quatro suspeitos são detidos por furto de mercadorias do Mercado Livre em Osasco

Na tarde de hoje (8), policiais do 14º Batalhão de Polícia Militar prenderam quatro indivíduos suspeitos de furtarem mercadorias do Mercado Livre no Munhoz Junior, zona norte de Osasco.

As equipes receberam uma denúncia por meio do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) sobre descarga de produtos roubados e, no local, ao perceberem a presença policial, os indivíduos fugiram, abandonando o veículo carregado com mercadorias do Mercado Livre.

Quatro pessoas foram detidas, incluindo o motorista e o auxiliar, que admitiram participação no furto das mercadorias, e uma motocicleta que teria sido usada na ação foi apreendida.

Os indivíduos foram conduzidos ao 10º Distrito Policial, onde a ocorrência está sendo apresentada.