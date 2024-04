Polícia apreende mais de 33 mil porções de drogas no Rochdale, em Osasco

Na terça-feira (9), a Polícia Civil apreendeu mais de 33 mil porções de drogas, entre cocaína, crack, maconha, skunk e lança perfume em uma casa no Rochdale, zona norte de Osasco.

A maioria dos entorpecentes já estava embalada para a venda. Somente o líquido do lança-perfume estava dividido em cinco galões de oito litros cada.

Os agentes localizaram a ‘casa bomba’ após um trabalho de investigação, porém, nenhum morador foi encontrado.

Foram encontradas drogas nos quartos da casa e até no porta-malas de um carro que estava na garagem.

No total, foram recolhidas 28,2 mil porções de cocaína, mil de maconha, sendo parte dela misturada com uma substância conhecida como K2, 600 de skunk, 3 mil pedras de crack, além de 624 frascos com lança-perfume e os galões com líquido da substância.

Além dos entorpecentes e do carro, os agentes apreenderam contas e documentos no nome de um suspeito que agora é investigado por tráfico de drogas.

O caso foi registrado no 4° Distrito Policial de Osasco, que segue com as investigações.