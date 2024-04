Prefeitura conclui obras de infraestrutura no Bonança, zona Norte de Osasco

Foi entregue no último final de semana a conclusão das obras de contenção de encostas, drenagem para captação de água e pavimentação asfáltica em diversos pontos do Jardim Bonança, na zona Norte de Osasco.

O secretário de Habitação, Pedro Sotero, falou sobre a importância da obra durante a entrega das melhorias à população: “Uma obra bem feita, uma obra de qualidade que vai mudar o bairro, mas principalmente vai mudar a vida de cada um de vocês, que agora vão ter o imóvel mais seguro, mais digno, mais valorizado e com mais tranquilidade”.

O morador de Osasco Cairo Ribeiro da Silva, de 38 anos, disse que a contenção de encostas trouxe ganhos para a vida de todos que residem no entorno. “A gente sofria aqui pois sempre que chovia era uma incerteza se o barranco iria descer com as casas ou não. Essa obra veio para nos ajudar”, completou.