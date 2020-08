Gestora de escola de Osasco vítima de covid-19 é homenageada em premiação “Diretor Nota 10”

Na quarta-feira (12), dez gestores de escolas municipais de Osasco receberam o Prêmio Diretor Nota 10, em uma cerimônia simbólica realizada no auditório da Secretaria de Educação. O evento contou com a presença do prefeito da cidade, Rogério Lins, da vice-prefeita, Ana Maria Rossi e do secretário de Educação José Toste Borges.

Na abertura da cerimônia foi feito um minuto de silêncio em memória da diretora Maria Cláudia Fischer, de 49 anos, que morreu na terça-feira (11), vítima da covid-19. Ela atuava na Cemei Zaira Collino Odália, na Cidade das Flores, e foi servidora pública por 28 anos.

A premiação se refere à primeira edição do concurso, cujo processo de inscrições e elaboração dos projetos se iniciou em 2019. O evento deveria ocorrer em março deste ano, mas os planos foram adiados em razão da pandemia de covid-19. Para que não houvesse aglomerações, somente os premiados participaram do evento.

Foram premiados cinco diretoras da Educação Infantil (1º ao 5º ano) e cinco do Ensino Fundamental (1º ao 5º). Uma das exigências do concurso era que projetos desenvolvidos pelos gestores envolvessem a comunidade escolar, professores, alunos e seus familiares.

Rogério Lins parabenizou a todos pela participação no concurso, que visa incentivar novas práticas de ensino, valorizar e premiar o trabalho dos gestores. “Além dos professores, os gestores também precisam ser valorizados porque sempre fazem um algo a mais em benefício das escolas e dos alunos. Servir educando é uma das tarefas mais nobres do serviço público”.

A Secretaria de Educação, segundo Toste, estuda criar no ano que vem uma premiação para os profissionais de apoio das escolas. “Uma premiação pode ser importante, mas o principal é a valorização dos profissionais. É o que estamos fazendo em nossa cidade”, comentou o secretário.

Também participaram do evento a secretária-adjunta de Educação, Izilda Aparecida Orlando da Silva, e a vereadora Ana Paula Rossi.

Confira a lista dos diretores premiados:

Categoria Educação Infantil

5° Lugar: Margarete Maria Hilário Alcova Barreto / Projeto: Educação e Saúde – Uma Parceria que Gera Frutos / Escola: CEMEI Elide Alves Dória

4º Lugar: Patrícia Fernanda Leite dos Santos / Projeto: Escola, Família e Comunidade “Parceria que transforma” / Escola: CEMEI Nelly Grizi Oliva

3º Lugar: Diretora Camila Trindade / Projeto vencedor: A revitalização escolar e seu Impacto Pedagógico / Escola: CEMEI Senador José Ermírio de Moraes

2º Lugar: Diretora Camila Trindade / Projeto vencedor: Bertoni no Nordeste / Escola: EMEI Professora Maria Bertoni Fiorita

1º Lugar: Diretora Cibeli do Carmo Castello / Projeto vencedor: “Um olhar cuidadoso para cada parte resulta na satisfação do todo” / Escola: CEMEI Professor Alípio Pereira dos Santos

Categoria Ensino Fundamental

5º Lugar: Cecilia Aparecida dos Santos Monteiro / Projeto vencedor: “O Aquário na Escola como Ferramenta de Aprendizagem Interdisciplinar” / Escola: CEMEIEF Professor Alípio da Silva Lavoura

4º Lugar: Andrea dos Santos / Projeto vencedor: Compartilhando Livros – A importância do acesso à Leitura / Escola: EMEIEF Professor Valter de Oliveira Ferreira

3º Lugar: Alessandra Cristina Guetti de Oliveira / Projeto vencedor: Comunidade Participativa Derrubando Muros e Construindo Laços / Escola: EMEF Tobias Barreto de Menezes

2º Lugar: Sara Ianella / Projeto vencedor: Além das janelas da escola: O sonho de fazer diferente / Escola: EMEF General Antônio de Sampaio

1º lugar: Sara Ianella / Projeto vencedor: Participação, Autonomia e Responsabilidade: Consciência e Cidadania / Escola: EMEF Professor Luciano Felício Biondo