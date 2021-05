Gil vira garoto-propaganda da Vigor

Gil do Vigor agora é também Gil da Vigor. Um dos protagonistas do BBB 21 acaba de virar garoto-propaganda da marca. Ele vai atuar também como cocriador de conteúdo e mensagens publicitárias da linha de produtos, segundo o “Inteligência de Mercado”, da “Folha de S. Paulo”.

publicidade

Para marcar a parceria, o ex-BBB ganhou um kit de produtos personalizados da Vigor. Deve ser discutida a produção de itens com a imagem dele na embalagem. “A gente ainda não sabe, está em construção esse projeto, se vai ter um Vigorzinho com a minha carinha. Eita que regozijo!”, declarou, Gil, em entrevista ao “Inteligência de Mercado”.

O apelido dele como “do Vigor” surgiu na época de faculdade do economista, pelo modo “vigoroso” como chegava na sala e lidava com as situações do dia a dia.

publicidade

O convite da Vigor surgiu depois de manifestações de fãs do ex-BBB desde o início do reality. “Acompanhamos muito de perto a trajetória de Gil no programa e também a torcida vigorosa que ele recebeu aqui fora”, disse o diretor de marketing da Vigor Alimentos, Eduardo Jakus, ao mesmo site.

publicidade

“Quando conhecemos mais um pouco da sua história de perseverança e soubemos que a origem do seu apelido veio da sua dedicação e força de vontade, nós nos identificamos na hora”, emendou.

Gil também foi contratado pela Globo e deve ter um quadro no programa de Fátima Bernardes.