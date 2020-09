Gilberto Almazan é eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos

O Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região realizou, na quarta e quinta-feira (3), as eleições para definir a nova diretoria da entidade. A Chapa 1 – Força Operária foi eleita com 96,41% dos votos e tem como presidente Gilberto Almazan, atual secretário-geral do sindicato.

A apuração dos votos ocorreu na noite de quinta-feira (3), no clube de lazer da categoria, o Metalclube, em Osasco. A nova gestão que estará no comando do sindicato durante os próximos quatro anos é composta por 28 metalúrgicos, dentre os quais cinco são mulheres.

“Reafirmamos nosso compromisso com as lutas da categoria, na defesa dos empregos, da nossa Convenção Coletiva, de melhores condições de trabalho, na luta pela inclusão de pessoas com deficiência, saúde e segurança no local de trabalho”, destacou Almazan, após a apuração dos votos.

Jorge Nazareno, atual presidente da entidade, também faz parte da Chapa 1 e destacou a participação dos metalúrgicos associados nas eleições deste ano. “Agradecemos a participação de todos os sócios nesse importante momento democrático para o nosso sindicato. A atual gestão recebeu uma votação e um apoio expressivo da categoria para estar à frente de mais um mandato”, afirmou.

A apuração foi acompanhada por diversos dirigentes sindicais de várias categorias da região e do estado, além de lideranças políticas. Também marcaram presença o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, Eliseu Costas, e o presidente da Força Sindical, Miguel Torres.

“A conquista de mais de 96% dos votos mostra o trabalho que a diretoria fez na base, o resultado é muito importante para fortalecer a luta, não só dos metalúrgicos de Osasco, mas de todos. Parabéns metalúrgicos de Osasco e região pela vitória, que, com certeza, vai refletir no país todo”, enfatizou Miguel Torres.

Votação

Durante os dois dias de eleições, metalúrgicos associados que trabalham nos 12 municípios da base do Sindicato puderam votar na chapa única, encabeçada por Gilberto Almazan. Neste ano, urnas itinerantes passaram por diversas empresas, como a Meritor, Metalsa, Danfoss Power, Lao Indústria, Danfoss do Brasil, Valvugás, Atlas Copco, Epson, JL Capacitores, Rossini, Arim, Wap Metal, Budai, Nyaço, São Raphael, Cinpal, Spaal, Alvenius e Multivisão.