Osasquense vende espetinho para ajudar família do amigo que morreu e atitude emociona internautas

Viralizou nas redes sociais uma publicação de Marcos Luiz, morador de Osasco, que passou a vender espetinhos de churrasco no lugar do amigo que faleceu recentemente. Segundo o osasquense, a família do amigo tem enfrentado dificuldades financeiras e assumir o ponto para vender os espetinhos, no Jardim Santo Antônio, foi a única forma que ele encontrou para ajudar.

“Quem conheceu o baixinho que vendia churrasco nesse ponto, o Nildo? Ele já não está mais entre nós, mas a vida continua e sua família precisa de ajuda. Como amigo, me dispus a vender o mesmo espetinho para ajudar a sua família. A venda é toda revertida para ajudar, pois essa é a forma que ele conseguiu de levar o sustento de sua família”, escreveu o osasquense, no Facebook, na terça-feira (1°).

Os espetinhos são vendidos a R$ 3 todos os dias, das 11h às 15h, no ponto localizado na avenida João de Andrade, 1113, próximo ao Supermercado Japão. Além de pedir ajuda de seus amigos, Marcos Luiz contou ainda que após encerrar o dia de vendas, segue para o seu trabalho.

A publicação rendeu milhares de curtidas, comentários e compartilhamentos de pessoas que aplaudiram a atitude do osasquense. “Nossa senhor Marcos, que atitude nobre”, comentou uma mulher. “É isso aí! Raridade ver atitudes como essa, parabéns amigão”, escreveu um rapaz. “Deus abençoe você e sua família grandemente pela atitude. Que sejamos mais ajudadores daqueles que precisam… Um exemplo para todos”, disse outro.