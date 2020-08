Globo homenageia ator morto com Pantera Negra na Tela Quente de hoje (31/08)

A TV Globo mudou a programação e vai exibir o filme Pantera Negra na Tela Quente de hoje (31/08), em homenagem a Chadwick Boseman, protagonista da obra. O longa vai ao ar às 22h45, logo após a novela “Fina Estampa”.

Chadwick Boseman, de 43 anos, morreu na sexta-feira (28), em decorrência de um câncer de cólon. Ele lutava contra a doença desde 2016, mas nunca falou publicamente. Em abril deste ano, surpreendeu o público ao aparecer bem mais magro do que na época da gravação de Pantera Negra.

Tela Quente de hoje (31/08) – “Pantera Negra”

Ana trama, o príncipe T’Challa (Chadwick Boseman) retorna a Wakanda para a cerimônia de coroação após a morte de seu pai, o rei T’Chaka (John Kani). Nela são reunidas as cinco tribos que compõem o reino, sendo que uma delas, os Jabari, não apoia o atual governo. T’Challa logo recebe o apoio de Okoye (Danai Gurira), a chefe da guarda de Wakanda, da irmã Shuri (Letitia Wright), que coordena a área tecnológica do reino, e também de Nakia (Lupita Nyong’o), a grande paixão do atual Pantera Negra, que não quer se tornar rainha. Juntos, eles estão à procura de Ulysses Klaue (Andy Serkis), que roubou de Wakanda um punhado de vibranium, alguns anos atrás.

Mais informações:

Título original: Black Panther

Elenco: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, John Kani, Andy Serkis, Danai Gurira, Letitia Wright

Direção: Ryan Coogler

Nacionalidade: Estados Unidos

Gênero: Ação

