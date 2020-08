Em Carapicuíba, cliente se revolta ao ter de ir buscar lanche na portaria do prédio e xinga entregador de “lixo”

Um cliente se revoltou ao ter de ir buscar um lanche solicitado via delivery na portaria do prédio onde mora, na Cohab V, em Carapicuíba, e xingou o entregador de “lixo” e “safado”, entre outras ofensas. A confusão aconteceu na noite deste domingo (30).

Segundo informações do programa local “Em Foco”, o motoboy Luan Araújo entrou em contato com o cliente para dizer que não poderia subir as escadas do prédio e pedir que retirasse o pedido na portaria.

O homem ficou revoltado e recebeu o lanche em meio a uma série de xingamentos contra o entregador, que filmou o ataque.

