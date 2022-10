Globo transmite final do Campeonato Mundial de Vôlei Feminino neste sábado (15)

A grande final do Campeonato Feminino de Vôlei terá transmissão em TV aberta pela Rede Globo neste sábado (15), às 15h.

O pedido veio dos fãs da modalidade, depois da vitória das atletas sobre a Itália em partida realizada nesta quinta-feira (13) na Holanda. Agora, o Brasil vai enfrentar as atuais campeãs mundiais: a Sérvia, invictas na competição.

E tem jandirense entre as selecionadas. A oposta Tainara Santos, é nascida em Jandira, foi revelada pelo próprio José Roberto Guimarães, técnico da Seleção e do Barueri, e agora é jogadora do Praia Clube (MG). A outra representante da região na final é Natinha, a libero que vai jogar a temporada no Osasco.

Vale a sua torcida pelo título inédito para a Seleção Feminina de Vôlei.