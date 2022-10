Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, é diagnosticado com câncer

O vocalista Anderson Leonardo, do Molejo, revelou aos seus fãs e seguidores que está com câncer: um tumor primário oculto. O artista contou, por meio de uma nota publicada na quinta-feira (13), no Instagram, que já iniciou o tratamento contra a doença.

“Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo, após uma bateria de exames, foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer)”, disse Anderson, que tem 50 anos, no comunicado.

Ainda no texto, o vocalista informou que seguirá com a agenda profissional e cumprirá todos os compromissos com o Grupo Molejo. “Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira”, finalizou.

