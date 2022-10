Prefeitura empossa 195 novos servidores municipais em Osasco

A Prefeitura de Osasco empossou nesta sexta-feira (14), por meio da Secretaria de Administração, 195 servidores municipais. A cerimônia foi realizada na Sala Luiz Roberto Claudino da Silva, e contou com a presença do prefeito Rogério Lins (Podemos).

publicidade

Tomaram posse analistas financeiro, auxiliar de necropsia, cozinheiro, economista, analista de negócios, agente de combate a endemias, arquiteto, assistente social, dentista diarista, educador social, médico otorrinolaringologista, médico verificador de óbito, oficial administrativo, oficial de escola, servente de escola, inspetor de alunos, economista, entre outros.

Maria Antônia Camargo, 72 anos, foi a primeira a tomar posse para o cargo de auxiliar administrativo. Embora aposentada, trabalhou na Prefeitura por 39 anos, mas o sonho da sua vida era se tornar uma servidora concursada.

publicidade

O prefeito Rogério Lins deu boas-vindas aos novos servidores e falou sobre os avanços na valorização da categoria. “Gostaria de agradecer a cada um de vocês, porque graças aos seus esforços pessoal e familiar que conquistaram um cargo de carreira. Aqui, vocês terão uma segunda família e farão parte de um governo democrático e participativo”, disse.

Prestigiaram o evento os secretários municipais Claudio Monteiro (Administração), Coronel José Virgolino de Oliveira (Segurança e Controle Urbano) e Sérgio Di Nizo (Governo), o presidente do Instituto de Previdência do Município de Osasco, Ivo Gobatto Junior, os vereadores Délbio Teruel, Josias da Juco e José Carlos do Santa Maria, entre outras autoridades.