Golpistas presos queriam usar RG falso para abrir crediário na Casas Bahia em Quitaúna, Osasco

Policiais militares do 14º Batalhão prenderam, na tarde desta terça-feira (2), dois estelionatários em frente à loja da Casas Bahia em Quitaúna, Osasco.

publicidade

De acordo com a PM, policiais em patrulhamento suspeitaram de dois indivíduos e os abordaram, por volta das 17h15, na altura do número 6.773 da Avenida dos Autonomistas. Com eles, foi encontrado um RG em nome de outra pessoa. Questionados, os golpistas admitiram que estavam utilizando o documento para tentar abertura de crediário na Casas Bahia.

A ocorrência foi registrada como estelionato no 1º DP de Osasco.

publicidade

ERRATA: o bairro em questão é Quitaúna, não Km 18, como citado anteriormente. A matéria foi corrigida às 10h19 de 03/02/2021.

>>> Leia também: Briga de gigantes na Justiça de Barueri