Gosta de stand up? Confira as próximas atrações em Osasco e programe-se

A cidade de Osasco recebe nos próximos dias diversas apresentações de stand up comedy. O Visão Oeste listou algumas opções para quem deseja conferir o que há de melhor do humor na região, ao lado de amigos, familiares ou até mesmo sozinho.

publicidade

As apresentações serão no Oz Comedy, que está localizado na Avenida Dionysia Alves Barreto, 500 – loja 1 e 26 – Vila Osasco. Os ingressos podem ser adquiridos no site da Bilheteria Express, onde podem ser encontradas mais informações.

Confira a programação de stand up:

De Férias com Tiago André Show

Quando: 14/02, às 21h / Classificação: 18 anos

Nil Agra em “Sem Controle”

Quando: 15/02, às 21h / Classificação: 18 anos

Marcelo Duque em “Rabiscando Ideias”

Quando: 16/02, às 21h / Classificação: 18 anos

André Assunção, o Pai dos Gatos

Quando: 17/02, às 21h / Classificação: 18 anos