Inscrições abertas em Barueri para cursos gratuitos de costura, modelagem e mais

Os três Núcleos de Moda de Barueri estão com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos: costureiro de máquina reta e overloque; assistente de modelagem industrial de roupas; costura de roupas, camisa e blusa; e modelagem de camisa e blusa.

publicidade

Desta vez, a novidade é que será oferecido o curso noturno, conforme explica Adriana Bueno Molina, secretária da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (Sads). “Esse curso, que foi idealizado pela presidente do Fundo Social de Solidariedade, Sônia Furlan, visa proporcionar capacitação e oportunidade de trabalho, e agora, com a turma noturna, beneficiará ainda mais a população”, disse Adriana.

Tradicionais na cidade, os Núcleos de Moda foram idealizados pelo Fundo Social de Solidariedade de Barueri em parceria com a Sads. Todos os cursos oferecidos são certificados pelo Senai destinados para aqueles que já atuam na área e desejam aperfeiçoamento ou para quem quer iniciar uma nova profissão.

Como se inscrever nos cursos gratuitos dos Núcleos de Moda de Barueri:

publicidade

As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Núcleo de Moda onde serão oferecidas as aulas no período de 15 a 23 de fevereiro, das 8h às 16h. O curso tem duração total de três meses e as aulas serão em dois horários: das 8h às 12h e das 13h às 17h. Somente no Núcleo de Moda Central haverá aulas no período noturno, das 18h30 às 21h30.

Núcleo de Moda Central: avenida Vinte e Seis de Março, 1.159, 1° andar -Jardim São Pedro;

Núcleo de Moda Parque Imperial: rua Pero Vaz de Caminha, 08 – Parque Imperial;

publicidade

Núcleo de Moda do Jardim Flórida: rua das Orquídeas, 62 – Jardim Flórida (dentro do CCPL Abade Gonzaga Santos).

Para fazer a inscrição é necessário comparecer ao Núcleo de Moda desejado e apresentar comprovante de endereço em Barueri (em nome do aluno), CPF, RG e 1 foto 3×4. As aulas começam no dia 4 de março.

Para mais informações sobre os cursos, basta ligar para o telefone (11) 4199-2800, ramais 225 e 243.