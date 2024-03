Governador sanciona lei que inclui a ‘Semana das Cidades Inteligentes’ no calendário estadual

O governador em exercício, Felício Ramuth, sancionou a Lei nº 17.888, de autoria do deputado Gerson Pessoa (Podemos) que institui a “Semana das Cidades Inteligentes Paulistas”.

publicidade

A semana será comemorada em novembro, nos dias próximos ao dia 19 de novembro no calendário estadual.

Os objetivos da semana serão:

Promover em todo o estado palestras, debates, seminários e outros eventos sobre cidades inteligentes, visando fortalecer e disseminar essa cultura.

Estimular a criação e divulgação de políticas públicas para melhorias nas cidades paulistas.

Apoiar atividades de organizações civis em prol de um Estado de São Paulo mais eficiente, inovador e sustentável.

publicidade

Segundo o deputado, que já foi secretário de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico de Osasco, as cidades inteligentes aplicam tecnologias de informação e comunicação para melhorar a qualidade de vida, eficiência dos serviços públicos e sustentabilidade ambiental. Além disso, as cidades inteligentes devem integrar as infraestruturas físicas como transporte, energia e edificações com sistemas avançados de comunicação, coletando e analisando dados em tempo real para tomada de decisões otimizadas.