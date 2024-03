ViaMobilidade abre oficina de revisão de truques no Pátio de Presidente Altino, em Osasco

Nesta terça-feira (26), a ViaMobilidade e a ViaQuatro inauguraram a Oficina de Revisão Geral de Truques, no Pátio Presidente Altino, em Osasco. Com investimento previsto de R$ 75 milhões até 2025, o empreendimento gera 40 empregos diretos, além de negociações com fornecedores e fabricantes da Alemanha, Espanha, Polônia, Itália e Suíça, permitindo a abertura de mercado e o aquecimento da indústria ferroviária.

Pioneira no segmento de transporte de passageiros do Brasil, a oficina permitirá que a ViaMobilidade, responsável pela operação e manutenção da Linha 8-Diamante e 9-Esmeralda, execute a revisão geral dos truques ferroviários. Composto por elementos de rolamento, suspensão, tração e frenagem, o truque é um dos responsáveis por garantir que as composições se movam pelos trilhos e parem com segurança.

Na oficina de Presidente Altino, Osasco, será possível realizar a manutenção dos cerca de 1,7 mil truques ferroviários de trens que operam nas Linhas 4-Amarela e 5-Lilás de metrô e 8-Diamante e 9-Esmeralda de trens metropolitanos de São Paulo.

O espaço será composto por equipamentos de última geração, empregando tecnologias nacionais e internacionais. “Com isso, os truques poderão passar no próprio local por processos de limpeza, inspeção, reparos, troca de peças e ensaios de qualidade”, explica a ViaMobilidade.

Estação de Tratamento de Água de Reúso

A sustentabilidade é um dos pilares do projeto da oficina. Para isso, associada à área de lavagem dos truques, foi instalada uma ETAR (Estação de Tratamento de Água de Reúso) com aproveitamento de água da chuva. A expectativa é economizar 8 mil litros de água por dia e 160 mil litros de água por mês.