Governo de São Paulo abre concurso público com 224 vagas na Cetesb

O Governo de São Paulo lançou, na última sexta-feira (22), edital de concurso público para preencher 224 vagas na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Os salários iniciais variam entre R$ 5.027,95 e R$ 8.034,84, de acordo com a formação e requisitos.

A maior parte das vagas (170) são para candidatos com ensino superior, nos cargos de: advogado, analista administrativo, analista ambiental e analista de tecnologia da informação.

As demais 54 vagas são para quem tem ensino médio completo, nas funções de: técnico administrativo, técnico ambiental e técnicos em áreas específicas.

Trata-se do primeiro concurso público realizado pela Cetesb, desde 2012, quando foram admitidos 159 funcionários. “Com a contratação dos novos colaboradores, a Cetesb vai otimizar sua capacidade operacional, assegurando eficiência e qualidade em suas ações”, afirma Thomaz Toledo, presidente da Companhia.

A seleção será feita por meio da aplicação de prova objetiva prevista para ser realizada no dia 17 de março de 2024. Além disso, o edital permite pontuação diferenciada para candidatos pretos, pardos e indígenas, com acréscimo percentual na pontuação final.

Saiba como se inscrever no concurso público que abre vagas na Cetesb:

As inscrições podem ser feitas entre os dias 8 de janeiro e 31 de janeiro de 2024, exclusivamente no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do certame. A taxa de inscrição é de R$ 55 para cargos nível médio e R$ 90 para cargos nível superior.

Segundo o governo paulista, as vagas serão distribuídas por polos:

Baixada Santista

Grande São Paulo

Região de Bauru

Região de Campinas

Região de Ribeirão Preto

Região de São José do Rio Preto

Região de Sorocaba

Vale do Paraíba e Litoral Norte.Os candidatos poderão escolher o polo desejado no momento da inscrição. Leia os editais aqui.

Sobre a Cetesb

A Companhia é responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição, com a preocupação fundamental de preservar e recuperar a quali­dade das águas, do ar e do solo.

Atua na execução das políticas de meio ambiente, no âmbito do licenciamento ambiental e das atividades que utilizam os recursos naturais, do monitoramento ambiental, dos resíduos, da proteção aos ma­nanciais, da fiscalização e do aperfeiçoamento profissional nas questões ambientais.

Além de sua sede, na Capital, possui 46 agências ambientais e sete laboratórios espalhados pelo território paulista.