Termina nesta quinta (28) prazo de adesão à anistia e parcelamento de impostos atrasados em Cotia

Vai até amanhã (28) o prazo para renegociação das dívidas municipais vencidas até 31 de dezembro de 2022, em Cotia. Os munícipes podem negociar as dívidas de IPTU, ITBI, ISSQN, taxas de licença de funcionamento, vigilância sanitária e outras, com descontos de até 100% em juros e multas para pagamento à vista.

A dívida também pode ser parcelada e deve ser quitada estritamente em duas a seis parcelas mensais e contínuas, com uma redução de 70% nas multas e juros moratórios. O benefício está previsto no Novo Sistema de Parcelamento de Dívidas de Cotia (NSPDC-23).

Como aderir à anistia:

Para aderir à anistia basta acessar o site da Prefeitura (www.cotia.sp.gov.br), entrar em ‘Portal de Serviço’, na página inicial, procurar por ‘Taxas e Tributos’, abrir o link ‘Parcelamento de débitos – Parcelas Atualizadas’ e acessar ‘Parcelamento ou Pagamento à vista – Anistia’, ou, se preferir, acesse diretamente o link https://encurtador.com.br/gimIN.

Quem preferir atendimento presencial no Centro Integrado Tributário (CIT) deve fazer agendamento em (www.cotia.sp.gov.br) > Portal de Serviços > CIT – Centro Integrado Tributário > Agendamento CIT > escolher entre as unidades Cotia, Granja Viana e Caucaia do Alto.