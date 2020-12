Governo paulista pede para evitar viagens, mas inicia Operação Réveillon nas estradas

O Governo de São Paulo lança nesta segunda-feira (21) a Operação Réveillon e Verão 2021, que conta com o reforço no Policiamento Rodoviário Estadual, do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP) e das concessionárias nas rodovias do Estado.

As ações operacionais conjuntas vão acontecer até o dia 17 de fevereiro, e têm a o objetivo de garantir maior segurança e conforto aos usuários que forem viajar para as festas de final do ano e em toda a temporada de verão. Mesmo com a operação, o governo de São Paulo reforça a importância de evitar viagens desnecessárias e a exposição ao risco de contaminação por covid-19.

Além dos reforços operacionais e de fiscalização para atendimento aos usuários e monitoramento das rodovias mais movimentadas, as medidas visam minimizar os impactos causados pelo aumento do fluxo de veículos. Isso porque, do dia 21 ao dia 4 de janeiro, estão previstos mais de 3,5 milhões de veículos nas rodovias litorâneas do Estado de São Paulo. Além disso, durante toda a temporada, a expectativa na movimentação é de 700 mil veículos por final de semana.

Por isso, as rodovias estaduais contarão com o uso de drones, que permitem às equipes de campo um melhor tempo de resposta e tomadas de decisões, além de 1.818 câmeras de fiscalização, que abastecem os centros operacionais 24 horas por dia, e 551 sensores de tráfego. Haverá, ainda, reforço de equipamentos e recursos com apoio de viaturas e veículos em campos estratégicos, caminhonetes de inspeção, guinchos leves e pesados, entre outros.

Em relação à fiscalização do transporte intermunicipal de passageiros, estão previstas 1.400 ações em 110 municípios com o objetivo de garantir segurança e conforto durante as viagens e combater o transporte clandestino, bem como a verificar o cumprimento do Protocolo Temporário de Fiscalização durante a pandemia.

Nas redes sociais, os órgãos do Governo Paulista vão divulgar os melhores horários para pegar a estrada e as condições de tráfego para permitir que os usuários se programem. Os painéis de mensagens variáveis (PMVs), espalhados pelas estradas de São Paulo, também passarão informações e alertas aos motoristas.

“É uma operação importante para garantir a qualidade das rodovias e a segurança da população neste verão. Todos os esforços com a Artesp, o DER e equipes da Polícia Rodoviária têm este objetivo, sobretudo neste momento que ainda estamos passando, em que menos acidentes de trânsito, significam mais leitos livres para atender os pacientes do coronavírus”, afirma o Secretário Estadual de Logística e Transportes, João Octaviano Machado Neto.

MELHORES HORÁRIOS PARA VIAJAR

Os motoristas poderão planejar a sua viagem, escolhendo os horários de menor movimento. Na segunda-feira (21), a estrada estará mais livre entre 0h e 7h e 22h e 00h. No dia 22/12 – entre 00h e 8h e 20h e 00h. No dia 23/12, entre 00h e 11h e 22h e 00h. Na véspera de natal, quinta-feira, 24/12, o melhor horário para viajar será entre 00h e 06h.

Já na sexta, dia do Natal, a estrada estará mais livre entre 02h e 06h.

Entre os dias que antecedem o Reveillón, os melhores horários para viajar ficam entre 00h e 7h e 22h e 00h. Na véspera do ano novo, 31/12, o melhor horário fica entre 00h e 5h. Já no dia 1º o ideal é entre 02 e 06h. Até o dia 4 de janeiro, os melhores horários ficam entre 00h e 6h e 22h e 00h.

EXPECTATIVA DE MOVIMENTAÇÃO

SP 055 – LITORAL NORTE (RODOVIA CÔNEGO DOMÊNICO RANGONI) – Entre os dias 21/dez/2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de mais de 630 mil veículos. Entre os dias 21/dez/2020 e 17/fev/2021, a previsão é de quase 1,9 milhão de veículos.

SP 055 – LITORAL SUL (PADRE MANOEL DA NÓBREGA) – Entre os dias 21/dez/2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de mais de 1,1 milhão de veículos. Entre os dias 21/dez/2020 e 17/fev/2021, a previsão é de 4,1 milhões de veículos.

SP 098 – (MOGI- BERTIOGA – RODOVIA DOM PAULO ROLIM LOUREIRO) – Entre os dias 21/dez/2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de mais de 350 mil veículos. Entre os dias 21/dez/2020 e 17/fev/2021, a previsão é de mais de 900 mil veículos.

SP 125 – (RODOVIA OSWALDO CRUZ) – Entre os dias 21/dez/2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de quase 200 mil veículos. Entre os dias 21/dez/2020 e 17/fev/2021, a previsão é de quase 600 mil veículos.

SP 270 – (RODOVIA RAPOSO TAVARES) – Entre os dias 21/dez/2020 e 4 de janeiro 2021, a previsão é de MAIS DE 1,1 milhão de veículos. Entre os dias 21/dez/2020 e 17/fev/2021, a previsão é de quase 5 milhões de veículos.

Travessias litorâneas – A Operação Verão 2021 também vai acontecer nas oito travessias litorâneas. Serão disponibilizadas 30 balsas, no total, além de monitoramento operacional e equipes de manutenção 24 horas, informações em tempo real nos PMvs e no Aplicativo Travessias.

RODOVIAS CONCEDIDAS

Previsão de tráfego de veículos entre os dias 21/dez/2020 a 04/jan/2021:

Sistema Anhanguera-Bandeirantes: fluxo de aproximadamente 6 milhões de veículos nas praças próximas à Capital, em ambos os sentidos.

Na Rodovia Presidente Castello Branco (SP280), principal eixo de ligação para a região Oeste do Estado, há previsto um fluxo de aproximadamente 4,1 milhões de veículos nas praças próximas à Capital, em ambos os sentidos.

Já no Sistema Anchieta-Imigrantes, que dá acesso às praias do litoral sul e à Baixada Santista, o volume de tráfego previsto é de 2,3 milhões de veículos entre descida e subida da serra.

Para a concessão da Ecopistas, que administra as rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto, principal destino para o litoral norte e região de Campos de Jordão, o volume de tráfego deve ser de 3,1 milhões de veículos em ambos os sentidos, entre leves e pesados.

Na Rodovia dos Tamoios, ligação com o litoral norte, Natal e Final de Ano, há previsto um fluxo de aproximadamente 604 mil de veículos nas praças de pedágio.

A ARTESP e as concessionárias reforçam em mensagens nos painéis eletrônicos das rodovias alertando sobre a importância do isolamento social como forma de conscientizar motoristas e passageiros a ficarem em casa e contribuir de maneira decisiva para evitar a contaminação pela COVID-19.