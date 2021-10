Grátis: Dia das Bruxas terá caça aos doces no Shopping União de Osasco

O Shopping União de Osasco será palco de uma brincadeira para celebrar o Dia das Bruxas. Neste fim de semana, dias 30 e 31 de outubro, crianças até 12 anos podem participar da “Caça aos Doces”, das 16h às 18h30.

publicidade

As inscrições são gratuitas e serão realizadas no balcão de atendimento, localizado no Piso Autonomistas. Após inscrição, os pequenos serão divididos em grupos com até 30 crianças e receberão um mapa com o caminho para encontrar guloseimas espalhadas pelas lojas do shopping.

As vagas são limitadas para 180 crianças no sábado (30) e 180 no domingo (31). Serão seis grupos com 30 crianças, em ambos os dias, e os mapas para a caça aos doces vão ser distribuídos a cada 30 minutos, das 16h às 18h30. O uso de fantasia é opcional.

publicidade

Para tornar a brincadeira ainda mais animada, o responsável que apresentar no balcão de retirada do mapa, o aplicativo Connect Shopping instalado no smartphone, ganhará um brinde para o seu filho.

Serviço

publicidade

Dia das Bruxas e caça aos doces no Shopping União de Osasco

Quando: 30 e 31 de outubro, das 16h às 18h30

Local: Piso Autonomistas (Avenida dos Autonomistas, 1400 – Vila Yara, Osasco)

Idade: Crianças até 12 anos (As inscrições devem ser feitas pelo responsável)

Horário Shopping: de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 11h às 21h

ROCK’N DOG// Festival em Osasco reúne música, cachorro-quente e carros antigos neste sábado (30)