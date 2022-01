Grátis: inscrições abertas em Osasco para cursos de portaria, auxiliar de logística e mais 10

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos oferecidos pela Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda, da Prefeitura de Osasco, em parceria com a Fatec. Neste mês de janeiro, são oferecidos 12 cursos de qualificação profissional, que serão ministrados online.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site www.setre.cursos.fatecosasco.edu.br, onde será necessário criar login e senha. Após inscrição, basta ficar atento às datas de liberação do conteúdo do curso escolhido.

Na segunda-feira (10), serão liberados na plataforma os conteúdos dos cursos gratuitos de auxiliar de logística, técnicas de vendas, atendimento ao cliente, auxiliar administrativo e básico de informática.

No dia 17, serão liberados os cursos de empreendedorismo, sistema de gestão de qualidade, portaria e oficina de orientação profissional. Já no dia 24 de janeiro, a plataforma disponibilizará os conteúdos dos cursos de finanças pessoais, técnicas de liderança e gestão de processos.

