Instituto Eurofarma abre 700 vagas para 5 cursos gratuitos em Itapevi e São Paulo

O Instituto Eurofarma, braço social do grupo farmacêutico brasileiro, está com 700 vagas abertas em cinco cursos gratuitos em Itapevi e São Paulo. O início das aulas está previsto para março.

São oferecidos os cursos de Inglês, Link (Informática), Design Gráfico, Técnicas Administrativas e Marketing e Comunicação. Além do curso gratuito, os estudantes recebem material didático, camiseta e lanche.

As vagas são destinadas aos alunos de escolas da rede pública, que tenham entre 14 e 18 anos (ou 21 para o curso de Inglês), com renda familiar de até três salários mínimos.

As aulas serão ministradas presencialmente, duas vezes por semana, de manhã ou de tarde. Em Itapevi, os encontros acontecem na Escola 5.0 da Prefeitura (na rotatória da Cohab, em cima do Bom Prato). Já em São Paulo, na sede do Instituto Eurofarma.

Como se inscrever nos cursos oferecidos pelo Instituto Eurofarma, em Itapevi e SP:

Os interessados têm até dia 15 de janeiro para se inscrever pelo site www.institutoeurofarma.com.br. Durante o processo seletivo, os candidatos receberão por e-mail um questionário socioeconômico para ser preenchido.

Os selecionados para as entrevistas serão avisados a partir da segunda quinzena de janeiro. Mais informações também podem ser obtidas por meio do WhatsApp (11) 994-999-201.

Sobre o Instituto

Fundado há 15 anos, o Instituto Eurofarma busca aprimorar os resultados dos investimentos sociais da Eurofarma em três áreas: Formação de Jovens e Adultos, Educação Complementar e Educação Ambiental.

As iniciativas desenvolvidas visam inclusão socioeconômica e desenvolvimento sustentável, por meio da educação de qualidade. Os projetos são de gestão própria, contam com parcerias de cunho pedagógico e têm como objetivo a autonomia e o protagonismo dos participantes.

