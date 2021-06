“Grávida de Taubaté” internacional? Mulher acusada de inventar que deu à luz 10 bebês é detida

Gosiame Sithole, de 37 anos, que ficou famosa após anunciar que teria dado à luz 10 bebês da mesma gestação, foi presa acusada de inventar a história. De acordo com o jornal “The Sun”, ela foi encontrada na casa de um parente, em uma cidade na África do Sul, e internada em uma ala psiquiátrica.

Os rumores de que o nascimento dos 10 bebês era falso aumentaram após Tebogo Tsotei, suposto pai das crianças, dizer que não acreditava na existência dos dez filhos. Ele afirmou que era impedido de ver os bebês, mesmo após várias tentativas.

O hospital onde Gosiame afirmou ter dado à luz disse que a mulher não esteve entre os pacientes. Além disso, o Departamento Nacional de Saúde da África declarou que investigou o caso e concluiu que não há evidências da existência dos bebês.

Apesar das alegações, um veículo de comunicação local insiste em declarar que a mulher deu à luz as crianças e que o caso tem sido acobertado devido à suposta negligência médica. A defesa de Gosiame alega que ela está detida contra a sua vontade e que solicitará uma ordem judicial para liberá-la.

Grávida de Taubaté

O caso de Gosiame Sithole fez muita gente relembrar a história da “grávida de Taubaté”, que se tornou um dos maiores memes brasileiros. Maria Verônica Vieira chamou a atenção ao dizer que estava grávida de quadrigêmeos e exibir uma barriga enorme em rede nacional, em 2012.

Na época, ela foi procurada por emissoras como a Record TV e Bandeirantes para contar sua história. Ao relatar dificuldades financeiras, a “grávida de Taubaté” recebeu inúmeras doações, e foi presenteada com um quarto completo, com quatro berços, roupas, fraldas, entre outros itens para os bebês.

Intrigada com as atitudes de Maria Verônica, que nunca deixou as pessoas encostarem em sua barriga gigantesca, Chris Flores e a equipe da Record TV decidiram investigar a história, conseguiram encontrar o médico da suposta gestante de quadrigêmeos e descobriram que ela não estava grávida. Maria Verônica apresentou o ultrassom de outra gestante.

Além de ter que devolver todas as doações que recebeu, a “grávida de Taubaté” e o marido foram processados pelo Ministério Público e pela dona da ultrassom utilizada por ela para divulgar a farsa.

A história “bizarra” não foi perdoada pelos internautas, que não economizaram a criatividade para produzir memes sobre o caso. Tanto que a expressão “grávida de Taubaté” é muito usada pelos brasileiros como sinônimo de mentiroso.

