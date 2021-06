Osasquense Castanhari terá de indenizar Marcius Melhem em R$ 100 mil por chamá-lo de “assediador”

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) determinou que o youtuber osasquense Felipe Castanhari pague R$ 100 mil em indenização por danos morais ao Marcius Melhem, alvo de acusação de assédios contra Dani Calabresa enquanto era diretor do departamento humorístico da TV Globo.

publicidade

A decisão, publicada nesta segunda-feira (21), de acordo com o “Uol”, determina que Castanhari faça ainda uma retratação pública em suas redes sociais para falar sobre a sentença judicial e reembolse todas as despesas processuais que Marcius teve.

Uma publicação feita por Castanhari o Twitter, em dezembro, foi o motivo de Melhem ter acionado a Justiça contra o youtuber em janeiro desse ano. “Não caiam nesse discursinho de merda do Marcius Melhem. Esse cara é um criminoso, um escroto, um assediador que merece cadeia por todo sofrimento que causou”, escreveu o osasquense na postagem, referindo-se às acusações de assédio detalhadas em matéria da revista Piauí.

publicidade

Também em janeiro, o TJSP determinou que Castanhari apagasse a publicação. Ainda segundo o “Uol”, outra decisão obrigou o youtuber a apagar outro tuite que fazia menção a Melhem.

Castanhari e Melhem ainda não se pronunciaram publicamente sobre a decisão.

publicidade

Outras ações

Esse não é o único processo aberto por Marcius Melhem. O ex-diretor da TV Globo também está processando Dani Calabresa, a quem pede indenização de R$ 200 mil por danos morais e materiais, a revista Piauí, Danilo Gentili, Rafinha Bastos e Marcos Veras.

Na ação contra Dani Calabresa, ele nega as acusações de assédio sexual e anexou trocas de mensagens com a humorista. “O tom jocoso e íntimo era constante no tratamento entre ambos. Entre autor [Melhem] e ré [Dani] eram comuns as brincadeiras, inclusive de natureza sexual. Mas nada aí havia de constrangedor, abusivo ou imposto”, alega a defesa de Melhem, que cobra o ressarcimento dos gastos que teve com tratamentos psiquiátrico e psicoterápico.

“SÓ UM SUSTO”// Luciana Gimenez sofre acidente durante gravações do SBT